2.5萬用電大戶夏月電價16日啟動 全年電費不變

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（中央社記者曾智怡台北13日電）民生、產業電價4月1日上漲，其中，2.5萬戶、占全台用電量逾6成的高壓、特高壓用戶，將在5月16日進入夏月電價期，但非夏月電價隨之下降，台電表示，不會加重全年電費負擔。

受全球暖化影響，5月和10月溫度已逐步接近夏季氣溫，帶動用電量攀升。

因應極端氣候課題，經濟部2022年決議加長高壓用戶、約2.5萬戶夏月電價期間，由原6月至9月，擴大為5月下半月至10月上半月，台電強調，但非夏月電價也會隨之下降，因此對用戶而言，全年平均電價不變，甚至若能將夏月用電轉移到非夏月，全年電費還可再減少。

目前全台高壓及特高壓約2.5萬戶，占全台戶數不到1%，但用電量占超過60%，業別以製造業為最大宗。台電表示，夏月電價目的在引導用電大戶調整生產排程，再搭配需量反應，可使尖峰用電再減少50萬瓩，相當於台中電廠一部機組的發電量。

另一方面，台電去年11月開始實施「批次生產時間電價」，離峰時間延長至18小時，以利業者連續生產，尖離峰價差上看新台幣6至7元，是目前時間電價價差最大的方案，台電建議用戶可依自身用電或產程情形評估選用，強化尖離峰用電管理。

台電統計，截至113年3月底已有417戶申請選用，主要為鋼鐵、金屬相關製造、機械設備、塑膠製品、砂石採取等行業，契約容量合計約77萬瓩，自實施以來夜尖峰（晚間6時至8時）最大移轉量約12萬瓩。（編輯：潘羿菁）1130513