和碩、恩智浦設車用實驗室 鄭光志：下半年有好消息

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（中央社記者江明晏台北14日電）和碩攜手恩智浦今天宣布啟用車用聯合實驗室，和碩共同執行長鄭光志透露，和碩研發智慧座艙解決方案，客戶瞄準歐系、美系，甚至新創汽車公司，估計下半年會有好消息；針對電動車貿易關稅壁壘，他則認為對台灣是好機會。

和碩科技與全球汽車半導體大廠恩智浦今天宣布，啟用位於和碩科技總部的聯合實驗室，象徵雙方在未來車輛開發的策略合作邁向全新里程，加速和碩在軟體定義汽車領域的發展。

中國大陸車廠今年挾著在電動車產業的優勢大舉跨入國際市場，引起歐美各國政府警戒，有意加徵關稅設立貿易壁壘。

和碩共同執行長鄭光志今天受訪時說明，「區域型競爭一直都有，這幾年看起來更嚴重」，加上汽車產業其實是歐美日各國的產業龍頭，影響各國GDP成長，過去區域型競爭之外，到了這幾年會加深產業保護的疑慮，台灣在這浪潮上，屬於介於各種勢力的角色，反而是好機會，但在全球布局上，則是很大的挑戰。

他進一步說，挑戰來自於台灣的人才的培養、全球在地化的深耕，以及各國文化的融合，都是很大的挑戰，「過去台灣只有在世界工廠運作，現在要到五湖四海」，他也喊話，希望有更多新血加入產業鏈。

鄭光志說明，疫情期間因為缺料，全球乘用車銷量曾經一年跌到7000、8000萬台，預期2020、2021年可突破1億台，但目前看起來時程往後，但還是非常看好汽車產業，如果用1億台的產值來估計，汽車產業至少有2兆美元的經濟實力，整個附加價值包含售後服務和保險，目前已有估計認為2033年將有接近6兆美元的商機，對台灣電子產業是一個大好機會，也是和碩積極布局的機會。

和碩運用恩智浦全方位電氣化產品組合與跨車輛系統解決方案，和碩最新的智慧座艙解決方案今天正式亮相，採用恩智浦i.MX應用處理器系列，這項解決方案也將於6月4日至7日舉辦的台北國際電腦展期間展出。

針對智慧座艙客戶，鄭光志表示，不管是歐系、美系、新創汽車公司都是著墨的目標，和碩積極展示設計的能力，客戶非常有興趣，下半年會有好消息。

和碩也表示，軟體正在改變車輛的架構、設計、製造和體驗，這種轉變將是整個產業的努力，需要各種利益相關者間的密切合作，和碩與恩智浦的聯合實驗室即是展現透過攜手合作加速汽車應用發展。

和碩車用事業處總經理賴哲彥表示，和碩根據客戶需求提供先進系統解決方案，體認到當前汽車產業的挑戰和潛力，將持續強化與恩智浦的合作關係，他也指出，雙方的合作時程至少3、5年，甚至是10年視之，在車用布局上，和碩的地位已是Tier 1，是電子五哥中的領先者。（編輯：黃國倫）1130514