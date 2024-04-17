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ETF主打月月配、高股息 專家：不利累積資本對年輕人並非好策略
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和碩投資12.57億入股CarUX 擴大車用布局

2024/4/17 19:28
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（中央社記者吳家豪台北17日電）代工廠和碩今天公告財務性投資案，子公司Asuspower Corporation投資4091.66萬美元（約新台幣12.57億元），取得面板廠群創旗下CarUX公司4.09%股權，擴大智慧車用領域布局。

和碩發布重大訊息說明，子公司Asuspower Corporation以每股6.949美元（約新台幣213.51元），取得CarUX普通股588萬8138股，持股比例4.09%。

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CarUX將參加4月24日至26日在台北南港展覽館舉辦的Touch Taiwan 2024智慧顯示展覽會，除了聚焦一系列高階AM Mini LED、防窺Privacy及嶄新隱藏式InvisiView等車用顯示技術之外，也展出多項汽車部件應用展品，搶攻智慧車用領域商機。

和碩共同執行長鄭光志3月出席法人說明會表示，去年車用營收占比中個位數（約4%至6%），仍維持2025年占比達到10%的目標，看好今年車用營收成長兩位數。除了現有產品之外，和碩也持續投資零部件、模組及模塊技術研發，希望短期內能看到更好結果。（編輯：楊凱翔）1130417

#和碩
#群創
#鄭光志
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