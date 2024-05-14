亞聚：EVA光伏級行情趨穩 塗覆級擬拓印度市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）亞聚今天召開法說會時表示，中國去年光伏新增裝機年增148%，支撐乙烯醋酸乙烯酯共聚物（EVA）光伏級需求趨穩，同時因塗覆級EVA可供應廠家有限，將持續積極布局塗覆級市場，並向印度申請外銷認證，估第3季可完成。

亞聚今天召開法說會，展望今年上半年原料走勢，亞聚業務處長曾國龍表示，全球經濟復甦緩慢，且美國聯邦準備理事會（Fed）第2季不會降息，預期國際油價維持高檔不易。

另乙烯因巴拿馬運河乾枯導致運費大漲，使美國貨無法來亞洲，加上東南亞停車頻繁，推動乙烯價格2月至高點每噸955美元，但隨著遠洋運費穩步拉回，美國貨源恢復來亞洲，預期乙烯現貨價格會轉弱；醋酸乙烯則因為EVA大廠集中4到5月檢修，預期供應較為寬鬆。

觀察LDPE（低密度聚乙烯）及EVA後市，曾國龍說，雖然PE（聚乙烯）市場受國際經濟復甦緩慢影響，需求未見改善，但亞聚該產品以內銷為主，需求相對穩定；另轉投資的古雷石化今年營運已較去年改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於EVA部分，曾國龍指出，光伏需求依然熱絡，中國2023年光伏新增裝機216GW，比前一年同期增加148%，2024年裝機預估維持或小幅成長，預期光伏級後續行情波動幅度不會太大。

曾國龍表示，另由於塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家有限，因此亞聚會持續朝塗覆級EVA發展，並持續依據市場需求調整產能，同時積極開拓中國以外市場，預估第3季完成塗覆級EVA印度外銷認證申請。（編輯：黃國倫、楊蘭軒）1130514