海關推X光影像判讀人員分級 查獲毒品案5年增1.5倍

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（中央社記者張璦台北14日電）海關X光影像判讀人員分級制成為緝毒利器，財政部今天表示，此制度5年多來培養超過1100名具初、中及高階判讀人員資格者，而查獲毒品案件數由民國107年355件，增加至112年的558件，成長超過1.5倍。

財政部關務署副署長蘇淑貞表示，海關為強化邊境查緝量能，並兼顧通關便捷，持續利用X光檢查儀輔助執行貨物查驗，目前全台小型X光檢查儀設有109台、一台須配置2人，主要用在快遞貨物、郵包、旅客行李等；大型的貨櫃X光檢查儀11部、一部須配置一組4至5人。

蘇淑貞進一步指出，X光影像判讀能力是關員執行X光儀檢勤務的重要知能，為提升關員影像判讀分析能力並有系統地傳承經驗，海關自107年起實施X光影像判讀人員分級制度。

蘇淑貞說明，分級制度將判讀人員分為初、中及高階3級，見習人員經過考核通過，可成為初階判讀人員；經中、高階判讀測驗合格者，則晉升為中、高階判讀人員。

她指出，以中階判讀人員而言，負責輔導初階判讀人員的影像判讀；高階判讀人員負責指導初、中階判讀人員的影像判讀技巧、辦理相關教育訓練，及配合執行X光影像判讀精進作業。

蘇淑貞表示，此制度自107年實施迄今，海關具初、中及高階判讀人員資格者分別為368人、591人及184人，合計1143人；關務署也會增訂獎勵措施、提供誘因，希望判讀人員人數可以持續增加。

蘇淑貞指出，查獲毒品案件數則由107年355件，增加至112年558件，成長超過1.5倍，顯示X光影像判讀人員分級制度，有效提升關員影像判讀分析能力及增進查緝績效。

她強調，海關將持續辦理分級測驗，並藉多元化教育訓練方式及不斷充實X光影像資料庫，培育X光影像判讀專業人才，以增進邊境查緝效能。（編輯：翟思嘉）1130514