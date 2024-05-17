印尼遷都積極招商 貿協：智慧城市與綠能是投資商機

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（中央社記者李宗憲雅加達17日專電）印尼預計8月開始分階段將首都從雅加達遷至「努山塔拉」，今年獨立國慶日將在新首都舉行。外貿協會董事長黃志芳昨天率領台灣媒體團赴首都管理局參觀表示，台商投資新首都可著眼智慧城市及綠能產業。

印尼政府從8月起，將分階段逐步將首都遷至約1200公里外東加里曼丹省的「努山塔拉」（Nusantara），雅加達特區失去首都位置後，未來將成為經濟中心。公務員預計會在今年陸續搬至新首都。

外貿協會董事長黃志芳昨天率領台灣媒體參觀位於雅加達的「努山塔拉」首都管理局，並聽取「努山塔拉」首都管理局顧問魯斯曼（Rusmin Lawin）針對新首都建設進度的簡報及相關介紹。

魯斯曼指出，未來新首都將成為一座綠能智慧城市，預計設立12個主要部門以達到目標，包括再生能源、電信網絡、運輸、住房、淨水處理、廢棄物管理、醫療、科技建設、商業建設、社福設施、教育和綠色工業區。

魯斯曼表示，新首都「努山塔拉」建設時程分成數個階段，從2022年至2024年將先把部分的政府辦公室從雅加達遷至「努山塔拉」；2025年至2029年則會在當地擴大住宅區、增設辦公大樓和商業區。

2030年至2034年將發展教育、醫療和高科技產業；2035年至2039年則會完成所有基礎設施以加速加里曼丹的發展；2040年至2045年期許能享有「全民共享的世界城市」的美譽。

新首都的機場仍在興建中，現在若要到新首都，得從雅加達搭機到巴里帕潘市（Balikpapan）機場，航程約1個半小時，接著得再搭車約2個多小時才能抵達。

魯斯曼說：「等到高速公路7月完工後，車程可縮短至半個小時。」

另外，魯斯曼透露，目前已有台灣的傢具業者有意投資新首都。他補充說：「2021年，他曾與2到3間台灣企業見面，他們對投資新首都的智慧城市感興趣。另外一間（台灣公司）則是廢棄物轉製能源的公司，其他還有醫療產業等。」

新首都說明會上，「努山塔拉」首都管理局資金與投資副處長阿貢（Agung Wicaksono）也出面接待外貿協會董事長黃志芳等一行人，並表示歡迎台灣的投資。

黃志芳向中央社表示，印尼政府將會把「努山塔拉」打造成全世界最先進的城市，預計人口可達180萬。

他說，台商可以關注智慧城市建設和綠能兩個領域，並解釋，「『努山塔拉』將成為智慧城市的示範區，所以會採用智慧城市的解決方案，也希望盡量採用綠能，因此台商可以關注這兩個領域」。

黃志芳指出，按當地規定，投資「努山塔拉」是採合資方式，由印尼政府出資20%，外國建設方提供80％，因此對台商而言，很難直接跟印尼方合資。

因此，他認為，台商可以爭取跟印尼本地的夥伴合作，或是外國政府取得智慧城市標案後，成為下游包商，這樣的合作方式會更符合台灣企業的需求。（編輯：陳承功）1130517