南市府領軍中小企業 前進印尼台灣形象展吸引買家

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）南市府經濟發展局為協助台南優質中小企業走向國際，帶領加工食品、生物科技及智慧生活產品業者，參與2024年印尼台灣形象展，並邀請印尼企業交流，吸引不少買家目光。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，中小型企業受限語言、資金及通路，對參加國際性展覽或洽談通路商，往往機會較少，此次透過市府領團帶隊，以「共同參展、買家商機媒合會，以及潛在買家企業參訪」三合一拓銷模式，帶領具拓展海外市場潛力的廠商，參加2024年印尼台灣形象展。

台南市政府經濟發展局長林榮川指出，同時為強化印尼買主對台南參展廠商認識，事前特別製作英文共同型錄，提供國外買主參考，期待達成台南企業優良產品外銷全球目標，落實研發、生產、國際行銷一站式產業輔導政策。

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林榮川表示，此次參加2024年印尼台灣形象展，結合台南加工食品、生物科技及智慧生活類型業者，展出台南府城特色商品，並由市府精心安排組合成「台南400」品牌代表，塑造優質產品形象，另於展期安排與買家進行媒合商洽，增加商洽採購機會，並由品牌行銷設計，成功吸引買家目光。

經發局強調，希望藉由此次拓銷印尼市場經驗，未來持續協助台南優勢及新興產業，多面向強化企業競爭利基，推動產官學研攜手共創產業新價值模式，從在地到國際，合力開拓全球市場。（編輯：陳仁華）1130516