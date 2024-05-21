金仁寶攜手中榮合攻醫療 許勝雄：現在是最好時機

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（中央社記者吳家豪台中21日電）金仁寶集團與台中榮民總醫院今天簽署合作備忘錄，展開全方位醫療合作，金仁寶集團董事長許勝雄表示，現在是最好的時機，金仁寶集團近年發展智慧醫療，但應用場域不多，一定要跟醫療體系結合，才能讓醫療產品真正商品化。

今天簽約儀式由許勝雄與台中榮民總醫院院長陳適安代表簽署，參與簽約公司包括仁寶電腦、金寶電子、瑞寶生醫、承寶生技、瑞河再生醫學，後續將合作發展遠距醫療服務、遠距病患監護、智慧手術室、智慧戰情中心、AI人工智慧醫療、精準醫療、再生醫療、尖端醫療器材等合作項目。

許勝雄致詞指出，金仁寶集團成立50年，仁寶成立40年，在電子、資訊和通訊領域有一些著墨，但也在思考如何對人類做出更直接貢獻，不僅止於做一些產品而已，因此這幾年開始進入智慧醫療領域。

他說，「現在的timing（時機）就是最好的timing」，因為醫療體系、醫療技術和醫療觀念正在大幅度改變，過去醫療體系牽涉到人類的生命健康安全，相對比較保守處理所擁有的技術，如果能搭配台灣電子資訊相關產業的創新能力，就可以很快推展到世界各地，未來生技產業會在台灣扮演很重要的角色。

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仁寶旗下瑞寶生醫總經理林彥良接受媒體採訪表示，瑞寶在海外據點包括馬來西亞、泰國、越南及中國，由於集團旗下金寶在泰國發展已久、擁有非常多的資源，且泰國當地生醫法規較台灣更寬鬆，瑞寶今年在泰國會加強發展力道。

林彥良說，瑞寶5月已前往馬來西亞參加生技醫療展，成果豐碩，有助於擴大馬來西亞醫療器材代工業務版圖，預估今年瑞寶營收將年增兩位數，最快明年有機會轉虧為盈。（編輯：潘羿菁）1130521