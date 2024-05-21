路透：越南憂缺電危機重演 要求鴻海等外商減少用電

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（中央社河內/台北21日綜合外電報導）路透社引述2名知情人士說法報導，越南去年爆發缺電危機後，當地官員要求鴻海位於越南北部的組裝廠自發性減少30%用電。

另有2名產業消息人士告訴路透社，越南去年夏天缺電，造成逾10億美元生產損失。為避免歷史重演，當局已要求多間工廠設法減少用電。

其中1名消息人士表示，越南當局「鼓勵」而非「要求」鴻海減少用電，且相關措施未對產能造成任何影響。

越南正鼓勵外國企業投資該國。隨著美國與中國貿易關係緊張，部分製造商為分散風險，將製造基地遷離中國。蘋果（Apple）過去1年裡也將越南供應商數量從25間增加到35間，並於上月承諾進一步擴大該國的投資。

越南仰賴外資促進國內經濟成長，並積極吸引半導體製造業等能源密集產業前往設廠。

然而，去年5月、6月熱浪來襲，越南北部出現電力短缺，產業運作受到影響，並造成價值14億美元的損失。根據世界銀行（World Bank）初步預估，這相當於越南國內生產毛額（GDP）的0.3%。

今年3月，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）向外國投資人承諾，缺電問題不會重演。

消息人士透露，越南政府還要求燃煤發電廠延後維修計畫，以因應夏季炎熱月份的電力需求。

全球最大電子代工製造商鴻海在越南北部北江省（Bac Giang）等地擁有6座廠。地方當局表示，這些工廠負責組裝蘋果的MacBook和iPads。

根據越南電力監管局（ERAV）網站新聞稿，國營的北江電力公司（Bac Giang Power Company）3月表示，該公司已要求工業園區和相關當局「協調實施」省電行動。

越南工貿部（The Ministry of Industry and Trade）和國有越南電力集團（Vietnam Electricity）皆未回應置評要求。

越南外國商會3月敦促越南政府確保電力供應。越南韓國商會（Kocham）則指出，由於面臨電力供應風險，半導體公司已推遲當地的投資決策。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130521