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輸液大廠遭關食藥署協調2管道增供 估大包裝注射生理食鹽水缺到10月
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助台商拓市場 吳誠文：跨部會評估海外科學園區機制

2024/5/22 14:02
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（中央社記者張璦台北22日電）新任國科會主委吳誠文今天表示，台灣的科學園區是全世界的模範，將與經濟部評估合適機制，與友好國家合作，協助當地政府發展科學園區，並協助台商在當地建立優質、管理完善的園區，以分散製造基地、擴散市場。

電電公會日前邀請準經濟部長郭智輝與業界交流，理事長李詩欽盼新內閣給予台商海外布局更多支持；郭智輝說明，新政府已計畫在台商布局重點區域，例如日本與美墨設立科學園區，並以大廠帶小廠模式共赴海外設據點。

吳誠文今天在媒體見面茶會透露，「郭部長很早就跟我討論這個事」，他有一個想法，如果不讓台灣的廠商前進海外，可能就會面臨缺工問題，土地資源、水電等也相當有挑戰性，政府能不能協助業者往外擴散，產業界的需求就是如此。

吳誠文指出，要執行政府、政府之間的協調，確實不是很容易，但如今台灣擁有一定的科技實力，如果談的是到國外設科學園區，相信「很多國家都歡迎」台灣協助進行相關發展，因為台灣的科學園區是全世界的模範，這個議題一定要好好思考。

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吳誠文進一步說明，台商積極希望分散製造基地、擴散市場，只要符合台灣的國家利益，國科會會與經濟部討論，看是否有合適機制與友好國家合作，除了協助當地政府發展科學園區，也能協助台商大量地在當地建立優質、管理完善的園區，使其得以快速擴大製造、做到真正的國際拓展。

吳誠文表示，海外科學園區必須基於互惠共榮原則，除當地將有很多工作機會，也讓當地政府學習如何經營科學園區，「我們不會吝嗇做這件事情」。（編輯：張良知）1130522

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