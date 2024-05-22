輝達超微投資台灣 吳誠文：研商機制讓外商台廠共榮

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（中央社記者張璦台北22日電）繼輝達之後，超微擬在台灣設研發中心，新任國科會主委吳誠文今天表示，當然歡迎國際大廠來台投資，但也要考慮與本土業者的競合，將與經濟部協調出一套較好的機制，讓外商能與台灣上下游產業共榮、取得平衡。

除輝達（NVIDIA）2021年通過經濟部「人工智慧創新研發中心計畫」，在台灣成立AI研發中心，近期超微（AMD）也已提案申請經濟部「A+全球研發創新夥伴計畫」，規劃在台設立研發中心。

吳誠文今天在媒體見面茶會中表示，國外IC設計等大廠來台，「我們當然是歡迎」，在執行相關工作時，有無考慮到台灣本土廠商與來台投資外商之間的競合關係，是否達到公平公開，不要讓本土廠商變成受害者，「這個我當然也是要努力協助」。

吳誠文指出，外商來台灣，主政的部會是經濟部，科技預算編列，是國科會負責，因此需要與經濟部討論，共同協調出一套比較好的機制，希望外商不是只把台灣當作比較容易取得資源的地區，而是能跟台灣產業共同共榮，包含上下游產業，以及可能有競爭關係的本土產業，如何取得平衡。

此外，吳誠文提及，台灣的科學園區是全世界的模範，將與經濟部評估合適機制，與友好國家合作，協助當地政府發展科學園區，並助台商在當地建立優質、管理完善的園區，以分散製造基地、擴散市場。

他也認為，台灣不能只想要去他國擴散市場、運用當地人力資源，當然也要對等地協助友好國家，這是自由民主社會的對等原則。（編輯：張均懋）1130522