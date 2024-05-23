台積電南京廠獲美國無限期豁免許可 可望維持現狀

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（中央社記者張建中新竹23日電）台積電今天宣布，美國商務部近日核發「經認證終端用戶」授權予台積電（南京）有限公司，確認美國出口管制法規涉及的物品和服務得以長期持續提供予台積電南京廠，供應商不需取得個別許可證，南京廠可望維持現狀。

美國2022年10月擴大對中國設備出口管制禁令，台積電南京廠去年取得展延1年授權許可。媒體今天報導，台積電遲未取得無限期豁免許可，為期1年的豁免令即將於5月31日到期，恐衝擊台積電南京廠的出貨進度。消息引發各界關注。

台積電表示，美國商務部近日已核發「經認證終端用戶」（VEU）授權予台積電（南京）有限公司。這項正式的VEU授權取代之前商務部自2022年10月以來核發的臨時書面授權。

台積電指出，這項VEU授權並未增加新的權限，確認美國出口管制法規所涉及的物品和服務得以長期持續提供予台積電（南京）公司，供應商並不需要取得個別許可證。這VEU授權維持台積電（南京）有限公司生產半導體的現狀。（編輯：潘羿菁）1130523