AI伺服器帶動出貨成長 4月批發業營收歷年同期次高

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（中央社記者劉千綾台北23日電）經濟部今天公布的4月批發業營收和成長幅度皆為歷年同期次高，其中機械器具業營收新台幣4671億元，創歷年同期新高。經濟部表示，受惠AI伺服器供應鏈，及傳統產業去化庫存效應浮現，批發業表現優於預期，估5月維持雙位數成長。

經濟部今天公布4月批發業營業額為1兆614億元，年增16.2%，累計今年前4月批發業營業額達4兆1048億元，為歷年同期次高水準，較去年同期增加9.5%。

其中4月機械器具批發業營收為4671億元，年增35.2%，金額和成長幅度皆創下歷年同月新高。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，受AI伺服器、半導體和記憶體等產品需求增加，推升機械器具業成長。

根據統計處資料，機械器具業包括電腦、手持行動裝置、電子與電力設備、機械及其配備等。

此外，4月食品、飲料及菸草批發業營收為1155億元，締造歷年同月新高紀錄，年增4.5%，主因水產品外銷動能續強，加上天候轉熱推升飲品通路鋪貨需求。

受母親節檔期商機挹注，藥品及化粧品批發業營收年增7.5%，統計處分析，因母親節檔期，拉高保養品及化粧品的備貨量，以及國內常規藥物出貨增加。

傳統貨品方面，化學材料批發業年增20.3%，主因工業用石化原材料需求增加，以及去年比較基期較低。汽機車批發業則受進口車到港數量減少影響，年減0.8%。

展望未來，黃偉傑表示，受惠AI、高效能運算等新興應用續增，以及產業庫存去化後的備貨需求浮現，預估營業額續呈正成長，5月批發業營收估為1兆507億至1兆793億元，年增10%至13%。（編輯：黃國倫）1130523