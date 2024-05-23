首季上市櫃稅前淨利9131億 寫史上同期第3高

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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會統計，在半導體業、電腦及週邊設備業、航運業獲利強勁成長下，今年首季上市櫃公司（不含第一上市櫃公司）稅前淨利達新台幣9131億元，創史上同期第3高，年增率達33.46%。

金管會今天公布，若不含第一上市櫃公司，今年首季上市櫃公司營收達9兆966億元，寫歷年同期次高，年增3.67%；首季稅前淨利達9131億元，年增33.46%，創歷年同期第3高。

若單看上市公司，今年首季營收達8兆4869億元，為史上同期次高，年增3.67%；首季稅前淨利達8396億元，創史上同期第3高，年增34.12%。

上櫃公司今年首季營收為6097億元，年增3.76%，首季稅前淨利735億元，年增26.29%，營收及稅前淨利雙創史上同期次高。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會分析，上市產業中，今年首季以半導體業稅前淨利年增422.62億元，成長動能最強，主因AI需求強勁，加上智慧型手機及消費性電子穩健回溫，促進獲利成長。

其次為電腦及週邊設備業受惠AI伺服器出貨勁揚，首季稅前淨利年增293.64億元。第3為航運業，隨運價上升及疫後客運復甦，帶動首季稅前淨利年增280.22億元。

至於上櫃產業，今年首季以電子零組件業稅前淨利年增33.13億元居冠，其次是半導體業首季稅前淨利年增31.99億元，文化創意業首季稅前淨利年增14.3億元，成長動能寫第3強。

高晶萍說明，上櫃電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注，帶動獲利上揚，半導體業因銷售價量俱增，推升獲利表現，至於文化創意業主因遊戲產業營收躍進，帶動獲利成長。

在加計第一上市櫃公司後，今年首季整體上市櫃公司營收共達9兆3158億元，年增3.67%，首季稅前淨利達9377億元，年增33.39%。（編輯：黃國倫）1130523