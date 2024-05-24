亞太鄰國欠稅比一比 財政部：台灣相對低

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（中央社記者張璦台北24日電）財政部引述亞銀統計指出，2021年與疫情前的2019年比較，多數亞太鄰國稅收下滑，台灣受惠防疫表現不俗、經濟衝擊較小，以及疫情紅利助攻上市櫃公司獲利，稅收大增17.2%。

同時，觀察欠稅金額占當年總稅收比重，台灣2021年為5.1%，在亞太鄰國、地區中相對較低，低於泰國的28.8%、菲律賓的20.3%、香港15.2%、澳洲13.1%、馬來西亞8.2%；但較新加坡的1.6%、日本1.4%高。

財政部統計處發布統計通報指出，2020年初爆發COVID-19，對全球經濟造成嚴重衝擊，各國政府為減輕企業及民眾負擔，紛紛推出減稅及延分期等稅務紓困措施。

財政部統計處表示，根據亞洲開發銀行（ADB）最新發布資料，2020年亞太地區41國或地區中，有23國或地區稅收（不含關稅等貿易稅）下降，其中香港、馬來西亞、菲律賓及泰國受旅遊重創拖累，稅收年減幅均逾1成；台灣與日本均年減3.1%。

財政部統計處指出，2021年主要國家、地區可能因前一年遞延稅款入帳，稅收多呈反彈，其中台灣、馬來西亞及澳洲年增率均為雙位數。

財政部統計處進一步表示，2021年與疫情前的2019年比較，多數國家稅收呈現下滑，台灣受惠防疫表現不俗、經濟衝擊較小，以及疫情紅利助攻上市櫃公司獲利，稅收大增17.2%，遠優於亞太鄰國。

此外，企業或個人因COVID-19受創，可能影響繳稅行為，觀察各國欠稅金額占當年總稅收比重，台灣2021年為5.1%，在主要亞太國家或地區中，僅高於日本及新加坡的1.5%上下。

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財政部統計處表示，2021年與疫情前的2019年比較，除台灣下降0.2個百分點及日本持平外，泰國、菲律賓、香港、澳洲、馬來西亞、新加坡等其他國家或地區，欠稅占比均上升，又以泰國增加8.3個百分點最多。

在稅務人員離職率方面，台灣2021年為5.6%，在香港、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、澳洲等國家或地區中，屬於中間偏低水準，且較2019年下降0.4個百分點，稅務人員離職率偏高的泰國、澳洲各上升4.6、1.5個百分點。（編輯：張均懋）1130524