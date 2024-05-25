南投三合院起家奉茶打響品牌 許銘仁交棒專業經理人【專訪】

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（中央社記者何秀玲台北25日電）5月初，節氣將進入立夏，太陽已熱的讓人出一身汗，但只要走進靜謐的民生社區，就會發現有一家店總有很多人排隊，大家即使大汗淋漓，也要等著進去被「奉茶」。

「民生社區店，很多人坐下來喝茶，都會訝異這是免費的。店內的桌椅、杯子、盤子都是請師傅特別製作，我相信比要付費的餐廳都做得細緻。」微熱山丘創辦人許銘仁，談起店內的奉茶文化，臉上難掩驕傲。

「重點不是吃一塊鳳梨酥要收錢，而是推廣產品」，許銘仁認為，國外客人來台灣旅遊，要買伴手禮回去，招待他們喝台灣茶、吃鳳梨酥，同時也可以坐下來想想，「我要買（鳳梨酥）回去送誰？」

奉茶文化帶來的「休息一下」，不光讓品牌變得特別，也帶入深刻印象；如果東西又好吃，就會形成口碑，這就是「口碑行銷」。

許銘仁回想，剛在南投老家三合院創立品牌，一天只有兩三個客人，一開始沒有想到奉茶文化，為了差異化，許銘仁告訴員工：「你不是來賣東西，責任是奉茶，讓客人能高興地走出去」，加上品牌不開前店後廠，不做廣告，也不和旅行社配合，不買關鍵字，有員工問許銘仁「那怎麼賣？」他回答短短4個字：「我不知道」，但他清楚，要做的東西一定要跟別人不一樣。

於是南投三合院開始推行奉茶，從一開始兩三個人，幾個月後變成排隊才能進來，許銘仁說，「因為人們喜歡被善待，而且從來都沒人這樣做過，不買也OK」，口碑行銷也讓微熱山丘一炮而紅。

其實，「奉茶的時候，鳳梨酥是偷偷放上去的」，許銘仁說，「我們不要讓客人覺得，是被逼著試吃，所以客人進店裡，我們也訓練員工，不能說要不要試吃，而是要不要進來喝杯茶？」

此外，許銘仁還有一個創舉，品牌取名為微熱山丘，以及英文「SunnyHills，是品牌顧問想了很多個從中挑選，他解釋，因南投八卦山紅土丘陵，所以取名為hills，當地日照充足才適合鳳梨生長，所以取名SunnyHills。

微熱山丘創辦人許銘仁（圖）表示，守住原來的東西，做到極致也很好，但有人就是需要衝，等到有人做夢成功，腳步就停不下來了，只因為不被侷限，這也是他期許微熱山丘能永續經營的關鍵。中央社記者翁睿坤攝 113年5月25日

許銘仁剛開始想法是，一定要變成國際都容易記得的品牌，所以英文名字一定要好記、有意義。「你知道嗎？我生意都還沒做，先成立品牌，就在全世界重要國家包括日本、台灣、中國大陸、東南亞、歐美都註冊商標，我家人跟我說，「你要做什麼產品都不知道」，我只回一句：「哪天變有名就來不及了」，如今看來，許銘仁當初算是相當有遠見。

此外，對於南投家鄉一直具有使命感的許銘仁，多年前在南投三合院旁的500坪土地投資千萬元，無償蓋了一個讓當地農民可來此免費擺攤的村民市集，可說是許銘仁做地方創生第一步。

2022年底許銘仁則將家鄉近300年歷史的宮廟，打造為村民的生活中心，成立「長輩生活之家」，供應午餐和晚餐，讓年長的長輩共餐。

他也幫母校西嶺國小成立校友會，去年正值百年校慶，許銘仁驚覺，今年要入學學生只剩4人，學校過沒幾年就廢校了。他成立校友會，協助西嶺國小和旁邊的南投國中，讓入學的孩子免學費，還有免費安親班和晚餐，並捐贈「智慧科技教室」，要讓孩子們能與國際接軌。

近年許銘仁將公司逐步調整成專業經理人制，原本擔任營運長的施宏漳改任執行長，他認為，微熱山丘原本是家族企業，一旦公司大到一定程度，家族的人不見得有能力管理這麼大的團隊，後面就很難成長；若導入專業經理人制，就能打破很多限制。

許銘仁舉他創立的詮鼎集團為例表示，在併入大聯大控股之前，就是專業經理人制，併入更是如此，「像我一個月只進詮鼎兩三次，公司業績仍持續成長。」

不過這也讓許銘仁更有時間做地方創生，他深信，利用鄉親的群體力量，地方創生有無限發展。（編輯：林淑媛、郭無患）1130525