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台股早盤最高21917.93點 漲逾百點續創新高

2024/5/28 09:36（5/28 09:46 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北28日電）人工智慧（AI）族群領漲，帶動電子族群表現強勢，台股今天早盤漲超過100點，最高來到21917.93點，再創台股新高。台積電早盤上漲1元達870元，航運類股續揚。

權值股台積電小跌2元開出，隨後股價翻紅，早盤最高達873元；鴻海最高來到186元；聯發科上漲10元。

AI概念股指標廣達下跌4.5元，技嘉漲約0.4%，緯創漲約3.4%；散熱族群的雙鴻漲逾1%，奇鋐漲逾6%。（編輯：楊凱翔）1130528

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