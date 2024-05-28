台股漲54.64點
2024/5/28 13:43
（中央社台北28日電）台北股市今天開高走高，收盤漲54.64點，為21858.41點，漲幅0.25%，成交金額新台幣4714.33億元。
加權指數開盤為21812.20點，盤中最高21937.40點，最低21812.20點；不含金融股指數19145.27點，漲50.18點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.52%、食品股跌0.46%、塑化股漲0.46%、紡織股漲0.98%、機電股漲0.09%、造紙股漲0.51%、營建股漲1.13%、金融股漲0.15%。
委買張數2492萬1013張，委賣張數1401萬6850張，成交張數975萬5226張。
收盤時上漲737家，下跌231家，持平70家。
成交量前5名個股為鴻準、緯創、長榮航、華航、宏碁。
漲幅前5名個股為羅昇、豐藝、遠見、力智、裕融。
跌幅前5名個股為IKKA-KY、鼎基、雲豹能源-創、川湖、吉茂。1130528
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