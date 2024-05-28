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市場靜待美通膨數據出爐 亞股跌多漲少

2024/5/28 18:02
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（中央社香港28日綜合外電報導）亞洲股市今天跌多漲少，投資人經歷前一個交易日的反彈走勢後，今天稍微喘口氣，靜待美國本週即將公布關鍵的通膨數據。

法新社報導，儘管歐洲中央銀行（European Central Bank）高層官員的評論讓市場對歐元區借貸成本6月調降更為樂觀，但歐美股市適逢國定假日休市，亞股缺乏題材帶動大盤走勢。

市場目前主要焦點鎖定即將公布的美國最新個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會偏好的通膨指標。市場預估4月PCE將比前月略跌。

未來幾天將有更多央行官員發表談話，投資人盼從中一窺央行官員的想法。

美國聯準會（Fed）仍在辯論利率下一步行動，但歐洲央行似乎已經降息在望，歐洲央行首席經濟學家雷恩（Philip Lane）告訴英國「金融時報」（Financial Times），除非出現重大意外，接下來利率方向將會是往下。

香港、東京、上海、雪梨、首爾、威靈頓、馬尼拉股市都下跌，新加坡和台北股市則微幅收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130528

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