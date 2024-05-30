立院職權修法傷投資信心？劉鏡清：廠商會擔心

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民進黨立委邱議瑩憂心台灣經濟、國安命脈受影響，國發會主委劉鏡清坦言，有詢問過廠商，他們表示確實會擔心，畢竟從來沒有發生過，至於對產業影響要再觀察。

至於公務員被認定有虛偽陳述者，可能處1年以下有期徒刑，立委詢問是否擔心，劉鏡清說「我有跟太太講要有心理準備」。

劉鏡清今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，邱議瑩質詢時指出，立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，包含立委有調查權、可調閱檔案資料等內容；歐洲商會近日針對藐視國會罪刊登專欄，憂心日後外商若不配合立法院調查，或有任何可能觸怒立委的行為，皆存在風險。

邱議瑩詢問，如果條文通過，立委要求IC設計業者提供資料，是否能不提供，劉鏡清回答「按照這個條文來看，好像是不能」。

邱議瑩追問，如果要求輝達提供產品研發流程，要求台積電、聯發科提供全球布局計畫，是否能不提供，劉鏡清同樣答覆「目前看是不能。」

邱議瑩認為，台灣景氣愈來愈熱，但近日三讀通過的立法院職權行使法部分條文可能影響投資環境，甚至會導致外資不敢來。

劉鏡清說，他有詢問廠商看法，確實因為訊息不明確，加上從來沒遇過，第一次發生這些事情，廠商也很擔心。

至於對經濟、產業的影響，劉鏡清則認為還要觀察，如果未來有施行細則，有明確說明讓廠商釋疑，影響就不大；反之，若沒有明確執行細節，因為方向比較模糊，廠商就可能會擔心。

邱議瑩提醒，是否有人藉此攻破台灣產業鏈、攻破台灣優勢，是國發會日後要密切注意的事情，必須確保投資環境安全，讓產業永續發展。

此外，民進黨立委賴瑞隆詢問，是否擔心廠商機密外洩問題，劉鏡清表示，廠商也有內部營業秘密問題，有些議題講了可能會被開除，後續會主動與外商協會溝通，告訴他們如果遇到困難，會幫忙協調、釐清。

劉鏡清表示，有先問了少數廠商看法，也有人主動致電給他，確實因為媒體訊息不夠完整，大家會比較擔心。

賴瑞隆詢問，按照條文，如果被國會多數認為（公務員）有虛偽陳述者，可能處1年以下有期徒刑，會不會擔心，劉鏡清說「我有跟太太講要有心理準備」。

國民黨立委鄭天財則說明，立法院行使調查權不得逾越調查目的，有一定程序及條件，一定是有官商勾結可能性才會，台積電不會有這種狀況，也不會有部分立委擔憂的狀況發生。（編輯：林淑媛）1130530