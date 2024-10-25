調查：台灣企業具自信但目標保守 應勇於併購

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）科技日新月異，為了讓產業保有競爭力，轉型升級勢在必行，不過台灣產業創生平台調查顯示，企業普遍特質為「頗具自信但目標保守」，人才、技術、資金3缺方面，雖有挑戰，真正關鍵是市場需求有限，企業若勇於併購及嘗試，可望提升競爭力，從市場脫穎而出。

台灣產業創生平台今天舉辦「2024台灣企業升級轉型論壇」，同步發布「2024年台灣企業升級轉型調查白皮書」，針對國內公開發行以上的大型企業進行調查。

這次調查有9大發現，台灣企業相當自信但目標保守，普遍採取穩紮穩打策略；解決三缺（人才、技術、資金）且以不脫隊為原則；人才政策向同業看齊，資源投入甚少；技術以自行開發為主；資金以自有資金為主；投資併購缺乏經驗；因應未來挑戰以內部途徑為主；營運策略由負責人與經營團隊主導；三缺是假議題，真正關鍵是缺市場需求。

調查指出，台灣企業具備高度自信，理應大步往前走，但對未來營收成長目標的規劃卻相對保守，普遍採取穩紮穩打的策略。

白皮書指出，過往調查顯示，台灣企業普遍憂心三缺議題，但企業一方面抱怨人才、技術、資金等3面向有所不足，一方面不願意比同業投入更多資源，似乎反映保守偏安的心態，並未加碼投入、尋求改變。

調查並指出，6成以上企業未提及缺人才是重要議題，更有高達8至9成的企業不認為缺乏技術及資金是影響企業發展的重大挑戰。整體而言，企業主觀上或許認為有3缺問題，但市場需求有限似乎才是真正關鍵。

台灣產業創生平台創辦人黃日燦點出，台灣企業以往普遍特質是「亦步亦趨」，未來應朝向「脫穎而出」作為台灣企業未來奮進的目標。

白皮書建議，若要在競爭激烈的環境下保有優勢，企業應該左右腳並用，左腳是外部併購、右腳是自我成長，並勇敢嘗試，走不同的路。

國發會主委劉鏡清今天致詞時，以自己在業界的經驗為例，直指許多業者想要轉型但沒有方向，目標空泛的轉型不會成功。

劉鏡清提醒，改革不能等，有錢時不改革，沒錢、生意不好時，也沒有機會改革；他特別感謝黃日燦響應政府政策、成立基金，輔導企業翻轉。

劉鏡清提醒，台灣少子化情況嚴峻，碳排壓力也會愈來愈大，雙重壓力夾擊之下，企業必須及早做好準備。（編輯：林淑媛）1131025