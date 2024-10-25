少子化危機 劉鏡清：研究凍卵補助、單身女性人工受孕

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）少子化已成國安危機，國發會主委劉鏡清今天表示，台灣不婚不生問題嚴峻，過去比較少觸碰不婚這項議題，政府想要先解決「想生但有困難」這塊，研議端出新法案，讓單身婦女可以做人工受孕，另因目前年輕人平均快32歲才結婚，要生2胎至3胎比較難，政府也在研究凍卵補助。

他進一步指出，正集結跨部會力量，運用大數據勾勒台灣醫療、經濟、消費與生育實際行為樣貌，可作為未來人口發展政策規劃依據之一。

日前國發會發布最新人口報告，預估2070年總人口數只剩下約1497萬人，顯見少子化與勞動力老化問題更加嚴峻，成為外界關注焦點，國發會主委劉鏡清今天出席2024台灣企業升級轉型論壇，針對少子化挑戰說明政府研議對策。

他表示，少子化情況難以逆轉，政府現在努力守住目前生育率，同時探究台灣少子化背後的實際原因，希望能夠對症下藥。

外界關注台灣生育率低迷的原因，劉鏡清認為，最大因素是年輕人沒有遇到想要結婚的對象，對婚姻沒有強烈的意願，尤其台灣國情和歐美不同，婚生子女比率非常高，多是結婚後才會生小孩，歐美則不見得如此。

劉鏡清指出，過去沒有特別談論結婚率低這塊，但結婚率低，加上晚婚導致延後生育，都是少子化成因；政府想要先解決「想生但有困難」這塊，因此規劃凍卵，以及端出新法案，讓單身婦女可以做人工受孕。

衛生福利部預告人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用，衛福部長邱泰源也在9日表示，預計國健署將於11月前將草案送入衛福部，承諾最快今年底可將草案送進行政院。

劉鏡清說明，現在年輕人平均快要32歲才結婚，這樣要生2胎至3胎比較難，因此政府正研究凍卵補助。

至於台灣年輕人不婚不生的原因，各界眾說紛紜，主流說法是低薪、高房價降低生育意願，不過劉鏡清說，經過調查，經濟因素僅2成多，比率最高還是找不到理想的匹配對象。

劉鏡清分享周邊經驗，直言社會氛圍改變，許多年輕人不想改變現有生活、跨入結婚生子階段，這些情況普遍存在生活當中；政府目標先放在守住目前的生育率，持續集結跨部會力量研討對策。

為了更精確了解台灣人口及行為模式，劉鏡清表示，國科會、內政部等部會正在合作進行大數據分析，串聯年齡、消費、醫療保健、生育數等資料，將進行交叉分析，得到的結果會很真實，可以更深入了解台灣民眾實際行為。

不過劉鏡清也說，受限於個資法，必須要花更多時間謹慎處理，將等待大數據分析結果出爐。（編輯：潘羿菁）1131025