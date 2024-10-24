劉鏡清：11月啟動數位牧民計畫 將與台南與台東合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）政府加大攬才力道，鎖定「數位游牧民族」（Digital Nomad，簡稱數位牧民），國發會主委劉鏡清今天表示，11月將啟動數位牧民計畫，已和台南、台東2縣市談好合作，先把他們拉進台灣work from home，第一步可以達到促進觀光、消費的效果。

劉鏡清今天於立法院經濟委員會就「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家之留才攬才政策競爭力比較」進行報告。

國發會報告指出，為了強化延攬及留用外國人才，國發會參考日本、新加坡、英國等競才國家政策，研提具國際競爭的攬才策略及具體推動措施，於「國家人才競爭力躍升方案 （2024-2027年）」規劃透過國際攬才、建構完善留才生態系兩大面向，著手開展策略性全球攬才作為，並訂定至2028年新增12萬名外國專業人才的目標。

延攬國外人才方面，除了傳統作法，國發會也鎖定「數位牧民」，根據估算，全球有3500萬名數位牧民，國發會希望放寬相關規定，先把他們拉進台灣work from home，第一步可以達到促進觀光、消費的效果，如果他們愛上台灣，就會留下來，希望進來10萬人可以留下1萬人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉鏡清今天表示，已經和台南、台東兩縣市談好合作，預計於11月啟動數位牧民計畫。

國發會並於報告中指出，現在正是台灣人口轉型的關鍵時刻，政府將加強推動勞動、移民、產業及教育等政策，全力因應；為了進一步提升台灣經濟及社會韌性，行政團隊將持續透過跨部會協商， 整合相關部會資源，並參考國際相關政策，滾動檢討並優化相關因應策略。（編輯：林淑媛）1131024