財長：金融營業稅調降磋商中 支持準備金留存保

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（中央社記者張璦台北30日電）金融業營業稅部分撥入「金融業特別準備金」，專款專用至今年底屆滿，業界盼調降稅率。財政部長莊翠雲今天表示，稅率調降幅度尚在跨部會磋商，年底之前會有定案，若要調整稅率 ，預估應會在立法院下個會期提出。

同時，莊翠雲也表態支持目前準備金中的逾新台幣2100億元，繼續留在存保。

莊翠雲、金管會主委彭金隆今天率所屬相關單位赴立法院財委會，就「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委李彥秀今天質詢時關切金融營業稅率調降議題。

彭金隆先前表態，考量金融業無進項稅額可供扣抵，他認為稅率降至3%較合理；同時，過往金融營業稅撥入金融業特別準備金累積金額已逾2100億元，金管會希望在今年底後可繼續保留在存保，留供未來處理問題金融業使用。

莊翠雲今天回應李彥秀質詢時表示，金融營業稅討論面向包含過往歷史演變、歷次調整原因，以及台灣金融業在國際間的競爭力等；目前稅率調降幅度尚在討論，進行相關試算，這部分涉及法律修正，必須完成一定程序，年底之前會有定案，若要調整稅率，預估應會在立法院下個會期提出。

莊翠雲並指出，針對金管會有關金融業特別準備金的意見，「我們基本上是支持的」。

台灣的金融業營業稅率原本是5%，1999年7月為改善金融機構經營體質，降至2%，2014年為健全政府財政，稅率恢復到5%至今。

現行稅法規定，台灣金融業的營業稅稅率分為4種，「銀行、保險本業銷售額」、「金融業非專屬本業銷售額」稅率皆適用5%；「銀行、保險本業外之其他專屬本業」適用2%，「保險業再保費收入」稅率為1%。

至於稅收用途，銀行、保險本業銷售額適用稅率5%，3%稅收進入國庫統收統支，據統計，2023年度金額約369.7億元，剩餘2%以及其他金融業營業稅款挹注「金融業特別準備金」，2023年撥入355.8億元；截至2023年底，累計撥入逾2558億元，專款專用2024年底屆滿。（編輯：楊凱翔）1130530