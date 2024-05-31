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台積電上漲8元 台股早盤勁揚逾170點突破21500點

2024/5/31 09:17（5/31 09:28 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北31日電）美股主要指數30日持續收低，道瓊工業指數下跌330.06點，那斯達克指數下跌183.5點，不過，台指期彈升168點，台股今天隨著止跌回升，早盤指數勁揚174點，突破21500點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.38美元，跌幅0.89%，不過，台積電今天股價止跌回升，以平盤838元開出，早盤快速拉升至846元，上漲8元，市值攀升至約新台幣21.94兆元，並貢獻大盤約65點。

台股股后世芯-KY不排除拆股的可能性，股價表現強勁，重登3000元之上。電子類股指數上揚逾0.8%。營建、航運及金融類股指數同步上揚逾1%。（編輯：楊蘭軒）1130531

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