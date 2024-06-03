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台股漲362.54點

2024/6/3 13:47
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（中央社台北3日電）台北股市今天開高走高，收盤漲362.54點，為21536.76點，漲幅1.71%，成交金額新台幣4333.2億元。

加權指數開盤為21388.71點，盤中最高21612.54點，最低21372.08點；不含金融股指數18847.74點，漲341.47點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.69%、食品股跌0.18%、塑化股跌0.19%、紡織股漲0.81%、機電股漲2.24%、造紙股跌0.54%、營建股漲1.94%、金融股漲0.59%。

委買張數2436萬2274張，委賣張數1346萬9147張，成交張數916萬5093張。

收盤時上漲537家，下跌399家，持平101家。

成交量前5名個股為新光金、陽明、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、萬海。

漲幅前5名個股為鈞興-KY、麗臺、昇陽、晟鈦、益登。

跌幅前5名個股為帝寶、聯德、元禎、奇鋐、偉聯。1130603

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