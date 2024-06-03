中經院報喜 5月PMI中斷連續14個月緊縮轉為擴張

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）中經院報喜，今天宣布5月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續14個月緊縮，轉為擴張，指數大幅彈升至55.4%，創2年最佳表現。中經院代理院長王健全認為，景氣正在往上走，又以半導體、電子業較暢旺，但仍須留意不均衡復甦的議題。

中經院今天發布5月經季調PMI，指數躍升6.0個百分點至55.4%，為2022年5月以來最快擴張速度。

中經院副研究員陳馨蕙說明，國際經濟不確定性下降以及美中需求回暖，品牌廠商陸續回補庫存，使製造業自2021年12月以來，首見新增訂單與生產指數兩者同步站上60%以上的擴張速度，是非常強幅度的攀升。

進一步觀察電子暨光學產業表現，新增訂單及生產指數均連續3個月維持在60%以上的擴張速度，除了2023年下半年開始熱絡的AI、半導體相關供應鏈，其他電子零組件業者也陸續回報訂單、生產與展望呈現擴張。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫直言，輝達執行長黃仁勳在台掀起旋風，並以新產業革命形容局勢，他相當認同此說法；台灣累積近40年的代工經驗，因此能在產業革命之際，發光發熱，新科技、新需求將帶領台灣經濟正向發展，這是「老天賜給台灣最好的機會」，看好未來幾個月PMI可延續擴張態勢。

而電子光學產業的熱絡也反映在上游特用化學的需求，推升化學生技醫療產業新增訂單與生產同步站上60%以上的擴張速度。

製造業未來6個月展望指數連續4個月擴張，指數攀升至60.1%，為2022年4月以來最快攀升速度。

不過賴樹鑫提醒，AI帶動台灣製造業表現暢旺，但AI用電比半導體更強、更可怕，這是要提前因應、預作準備的重要課題。

中經院副院長陳信宏則說，AI議題固然帶動相關產業，但不見得都是長單，部分可能是短急單，這部分要再觀察；另外，交通工具等部分產業仍顯疲弱。

中經院今天同步公布5月非製造業經理人指數（NMI）連續19個月擴張，指數微升0.1個百分點至54.2%。

陳馨蕙指出，受惠於股市回升、新青安貸款、母親節檔期、出境旅遊熱絡以及國際運費回升，非製造業未來6個月展望指數大增8.7個百分點、強彈至63.6%，為2022年1月以來最快擴張速度。

然而，非製造業同樣有不均衡復甦的問題，陳馨蕙發現，營造不動產此現象相當顯著，根據廠商意見回饋，小坪數跑得比大坪數快，商辦則是大商辦比小型的還快，正好可反映景氣現況。（編輯：林興盟）1130603