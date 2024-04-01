PMI未來展望攀2年高點 中經院估製造業將步出低迷

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天發布3月經季調的製造業採購經理人指數（PMI）為47.9%，續呈緊縮，但未來展望指數攀升至近2年最高水準，中經院分析，製造業景氣延續溫和成長態勢，表現可期。

中經院調查，3月經季節調整後的PMI連續13個月緊縮，指數微跌0.2個百分點至47.9%；不過未來6個月展望指數連續2個月擴張，且指數續揚2.4個百分點至56.4%，為2022年4月以來最快擴張速度。

中經院副院長陳信宏指出，3月雖然因為季節調整因素，部分指標下滑，但製造業對未來景氣看法普遍樂觀，其中電子暨光學產業未來6個月展望指數更突破60%，主要反映半導體、人工智慧（AI）及CoWos需求穩健，支撐產業有不錯表現。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫補充，單看PMI會覺得有點失望，因為指數下滑，但進一步看細部指標，其實傳達正面訊號，像是新增出口訂單、進口原物料數量都大增超過10個百分點，由此可見，台灣已經逐漸走出低迷狀態。

賴樹鑫接著表示，雖然歐美升息的遞延效應影響全球終端需求復甦，美中科技紛爭、地緣政治風險因素又持續干擾全球景氣及貿易擴張，但台灣有半導體先進製程的優勢，正好能在AI、車用電子、高效能運算等新興科技應用扮演關鍵角色，帶動相關供應鏈成長，今年製造業成長依舊可期。

中研院經濟所研究員簡錦漢也說，3月PMI延續先前趨勢，製造業景氣呈現溫和成長，若美歐中等大型經濟體終端需求回升，可望進一步拉動台灣製造業表現。

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至於3月未季調的非製造業經理人指數（NMI），已連續17個月擴張，指數回升1.2個百分點至53.5%；未來展望指數則連續5個月擴張，指數續揚2.0個百分點至59.1%，為2022年3月以來最快擴張速度。

雖然台灣內需保有溫度，中經院副研究員陳馨蕙提醒，內需產業面臨疫後商業好轉的同時，成本與缺工挑戰浮現，產品定位及轉嫁能力成為攸關毛利高低的關鍵。（編輯：楊凱翔）1130401