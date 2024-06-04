台股盤中下挫逾百點 黃仁勳概念股走勢分歧

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（中央社記者潘智義台北4日電）台北國際電腦展前電子股大漲，部分漲多個股拉回，且美國科技股反彈不如預期，台股今天盤中下跌逾百點，跌破21400點。「黃仁勳概念股」走勢分歧，多數隨大盤走弱，但包括圓剛、益登等逆勢飆上漲停。

11時18分，加權指數下跌159點，為21377點，成交值新台幣2742.89億元。

大型權值股台積電盤中跌7元至839元；鴻海下挫4.5元至172元；聯發科跌45元至1225元。

搭上電腦展人工智慧（AI）題材的光電設備廠廣運連續兩天強漲後，今天盤中走勢震盪，最低達127元，下挫5.57%；但網通設備廠其陽仍奔上漲停板129.5元。

矽智財概念股智原盤中達310元，漲4.55%；創意盤中一度漲4.45%至1640元後，拉回至近平盤1570元位置。

不過，麗臺一度大漲8%後翻黑，德律開低走低，重挫逾8%；聰泰開高走低，下跌5.23%；迎廣走勢震盪，仍多在平盤之上；立端一度大漲6.82%，但開高走低翻黑。

黃仁勳概念股盤中走勢分歧，電腦週邊配件廠圓剛強攻50.4元漲停板，其餘漲停個股還包括益登38.15元、艾訊117.5元、曜越53.5元、慧友31.15元。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台北國際電腦展前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨總裁蘇姿丰陸續發表演說，已先炒熱氣氛，所以展前台股大漲後，今天正式開展反而有點冷卻，具電腦展題材的電子股展前激情表現後，今天走勢出現分歧。

廖健佑說，美國即將公布非農就業數據，緊接著端午假期，後續還有美國聯準會（Fed）利率會議，若無接力買盤，需觀察資金是否轉移至低基期股票，或非電子族群。（編輯：楊蘭軒）1130604