台股開低走高收跌42點 週線連5紅上漲2038點

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（中央社記者潘智義台北24日電）台股今天開低走高，早盤下跌逾200點，跌破21400點後跌勢收斂，終場收在21565.34點，下跌42.09點；昨天創新高的台積電今天回檔修正，由散熱、AI等電子股與航運股撐盤。

加權指數終場收在21565.34點，下跌42.09點，跌幅0.19%，成交值新台幣4134.53億元，指數力守5日均線21446點；本週上漲306.87，週線連5紅，累計5週上漲2038.22點。

台積電昨天盤中創下877元新高價，今天早盤回測5日均線856元獲得支撐，隨後跌勢收斂，終場收在867元，下跌8元，跌幅0.91%；鴻海先跌後漲，收在176元，漲1.73%，創下波段收盤新高；大立光收在2170元，下跌20元，跌0.91%。

高價股IC設計廠信譁收在漲停板3695元，世芯-KY開低後翻紅，終場收在2820元，漲幅3.68%。

貨櫃三雄上演股東會行情，長榮、陽明、萬海分別漲5.02%、3.09%、5.34%；觀光股則呈現跌深反彈。

分析師簡伯儀表示，台股昨天創新高後，今天開低走高，類股輪動，多頭氣氛濃厚，出現上檔不看壓、下檔看支撐的局面，只要不跌破5日均線，盤勢都未見反轉；另一方面，集中市場盤中下跌之際，櫃買指數維持紅盤，中小型股也維持高檔。

群益投顧分析師廖健佑指出，台積電昨天創高後，今天下跌測5日線856元，盤中低點858元仍高於5日線，盤勢仍然樂觀。傳產股當中，航運股漲勢明顯優於重電及營建；電子股主軸以機器人、人工智慧個人電腦（AI PC）、AI伺服器較強。（編輯：張良知）1130524