台達電與官田鋼簽約 建置80MW儲能系統

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）台達電積極布局儲能系統市場，最新獲得官田鋼採用，今天雙方簽約。台達電將協助建置80MW儲能系統解決方案，投入E-dReg（增強型動態調頻備轉容量輔助）服務，目標2025年第4季完工上線。

台達電能源基礎設施事業群總經理李延庭表示，台達電布局儲能系統解決方案多年，這次獲得官田鋼選用，本案將採用台達電新一代貨櫃式電池儲能系統，具備快速安裝、多重安全防護、通訊控制備援等特色，可幫助官田鋼優化施工與長期維護成本，有效管理潛在風險。

官田鋼董事長汪振澤指出，官田鋼自1973年創立以來，除了核心的鋼鐵本業，也跨足綠能、證券金融、紡織、百貨、觀光等領域。在台灣能源轉型之際，官田鋼已在廠區建置8.6MW太陽能發電，下一步希望透過建置儲能系統，協助台電強韌電網、提高電力品質。

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此次官田鋼與台達電合作，將採用24台針對海島型氣候特性設計的液冷型3.4MW功率調節系統，新一代貨櫃式磷酸鋰鐵電池（LFP）儲能系統，搭配以AI技術提供智慧運維的DeltaGrid能源管理系統。

官田鋼預計2025年第4季完成系統建置，並投入台電電力交易平台，提供電能移轉E-dReg調頻備轉服務，屆時可望成為強化電網韌性的一大助力，提高南台灣電力系統穩定性。（編輯：張良知）1130612