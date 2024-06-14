日本央行延後貨幣緊縮政策 日股收漲亞股走勢不一

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（中央社香港14日綜合外電報導）日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）宣布將會減少國債購買規模，但強調將於7月做出最後決定，顯示其在揮別超寬鬆貨幣政策時的謹慎態度。東京股市今天聞訊上漲，日圓下跌。

股市對這項決定反應不一，投資人也在考慮美國利率的前景，因為數據顯示通膨處於下降趨勢，儘管美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve, Fed）下修今年降息次數。

日本銀行一如預期地說，將減少用來降低借貸利率以提振經濟的債券購買活動，但強調它將在7月的會議上拍板這項計畫。

在多年來將借貸成本維持在極低水準後，日本銀行一直在考慮下一步如何使貨幣政策正常化，最引人注目的是在3月決定結束負利率政策，這是17年來的首度升息。

日本銀行官員今天並未宣布升息，但減少債券持有量一直被視為下一步行動，日圓疲軟也是討論中考慮的一環。

然而，投資人原本預期日本政府將會立即開始減持債券，因此對日本銀行今天的宣布感到失望。

這項消息使日圓兌美元匯率跌破158日圓，在日本銀行宣布決策之前一直在157.20日圓左右。但借貸成本下降的前景提振了日經指數。

股票投資人一直密切關注日本銀行今天的聲明，因為任何緊縮政策都會提高日本收益率並推高利率，使資產對任何尋求更高回報的人更具吸引力。

在其他市場方面，香港、雪梨、新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市今天都下跌，但上海、首爾、威靈頓、台北和孟買則走高。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130614