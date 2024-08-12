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東方風能攜手韓LS集團 搶攻韓國離岸風電船舶市場

2024/8/12 15:46（8/12 16:01 更新）
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台灣海事工程商東方風能執行長陳柏霖（右）與韓國LS集團旗下LS Marine Solutions （LSMS）簽署MOU合作協議，雙方攜手參與韓國離岸風電支援船舶的投資與營運。（東方風能提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月12日
台灣海事工程商東方風能執行長陳柏霖（右）與韓國LS集團旗下LS Marine Solutions （LSMS）簽署MOU合作協議，雙方攜手參與韓國離岸風電支援船舶的投資與營運。（東方風能提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月12日
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台灣海事工程商東方風能與韓國LS集團旗下LS Marine Solutions（LSMS）簽署合作協議，攜手參與韓國離岸風電支援船舶的投資與營運，代表本土離岸風電業者邁向國際化的里程碑。

全球能源轉型加速，離岸風電成為亞太地區發展重點，近年來，台灣積極發展離岸風電產業。東方風能今天發布新聞稿指出，利用台灣在離岸風電領域的領先地位，與國際大型企業LS集團攜手共進，雙方此次合作，東方風能除在韓國市場展示優勢技術，更進一步提升亞洲地區影響力。

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東方風能執行長陳柏霖表示，與LS集團的合作是公司邁向國際化的重要一步，更是台灣廠商在全球能源產業中展現實力的絕佳機會。雙方緊密合作透過技術協助和資源共享，為韓國的離岸風電發展貢獻力量。

陳柏霖指出，這次合作將集中在離岸風電支援船隊的投資與運營，船舶將為韓國離岸風電場的施工、維護及運營提供關鍵支持。透過技術協作與市場資源整合，東方風能將成為亞洲離岸風電市場中重量級的參與者。（編輯：李淑華）1130812

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