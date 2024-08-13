英業達第2季每股盈餘0.5元 近6年同期新高
2024/8/13 20:14
（中央社記者吳家豪台北13日電）代工廠英業達今天公布第2季財報，在人工智慧（AI）伺服器出貨帶動下，歸屬母公司稅後淨利新台幣18.11億元，季增66%，年增30%；每股盈餘0.5元，為近6年同期新高。
展望第3季，英業達向中央社記者表示，伺服器將轉為以美系雲端服務供應商（CSP）出貨為主，有利於產品組合優化，提升獲利率。
英業達預估，第3季筆記型電腦出貨將與第2季持平，伺服器出貨將季增個位數、達到全年高峰；智慧裝置下半年進入旺季，出貨量將優於上半年。
從全年來看，英業達估筆電出貨將成長低個位數，伺服器出貨將成長兩位數、年增率趨近20%，智慧裝置將成長高個位數。
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英業達今年第2季合併營收約1541.59億元，季增18%，年增18%，創單季歷史新高；毛利率為5.0%，季減0.3個百分點，主因筆電出貨量遠高於預期，且中國客戶Rack機櫃出貨較多，導致產品組合改變；營業利益26.01億元，季增22%，年增76%。
上半年英業達累計合併營收約2846.65億元，年增13%；毛利率5.1%，年增0.3個百分點；營業利益47.38億元，年增72%；歸屬母公司稅後淨利約29億元，年增28%；每股盈餘0.81元。（編輯：楊蘭軒）1130813
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