葡萄王上半年獲利年減5.18% 麗彤減少近8成
2024/8/14 16:36
（中央社記者何秀玲台北14日電）葡萄王生技受上海葡萄王轉投資葡軍商貿拖累，上半年獲利新台幣5.85億元，年減5.18%。麗彤生醫受到公司分割案影響，上半年獲利為2526萬元，年減近8成。
麗彤今年上半年稅後純益為2526萬元，年減79.8%，每股純益（EPS）為1.36元。麗彤表示，為了因應市場變化需求，去年將旗下醫美服務平台業務，分割讓與騰飛生技並減資，今年4月已完成分割，短期營運雖仍需調整，但中長期將更能聚焦公司定位，鎖定健康美容保養市場。
麗彤指出，將運用超過60萬名會員基礎，提高競爭力，並整合官網和實體銷售通路，提升消費，挹注營運發展。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
葡萄王今年上半年稅後純益5.85億元，年減5.18%，每股純益（EPS）為3.95元；今年第2季稅後純益為3.27億元，年減2.99%，EPS為2.21元。
展望下半年，葡萄王表示，海外代工客戶加碼益生菌訂單挹注，自有品牌雙11購物節商機，營收表現可期。子公司葡眾今年上半年營收較去年同期微幅年增0.5%，7月受颱風各區停止營業因素，營收年減1.5%，但今年前7月累計營收仍年增0.2%，下半年開始進入產業旺季，今年衝聘會員累計人數較往年提升許多，有望讓營收持續向上。（編輯：楊蘭軒）1130814
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。