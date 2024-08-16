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前7月壽險業新契約保費收入4448億 年增5%

2024/8/16 19:46
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（中央社記者謝方娪台北16日電）壽險公會統計，今年前7月壽險業新契約保費收入達新台幣4448.13億元，年增5%，其中，傳統型保單買氣成長，前7月新契約保費收入達2821.57億元，對整體新契約保費貢獻比逾6成。

壽險公會今天公布全體壽險業業績，若加計認列在負債項下收入，今年前7月壽險業初年度（新契約）保費收入達4448.13億元，年增5%，續年度保費收入達9163.54億元，年增3.7%，合計前7月總保費收入達1兆3611.67億元，年增4.1%，呈現「3增」態勢。

進一步觀察新契約保費收入結構，前7月壽險業傳統型保單新契約保費收入達2821.57億元，年增18.4%，占整體壽險業前7月新契約保費收入的63.4%；投資型保單新契約保費收入為1626.56億元，年減12.3%。

壽險公會分析，雖部分壽險業者因應接軌IFRS 17，變更傳統型年金險銷售策略，例如從躉繳轉推期繳，導致傳統型年金險新契約保費收入呈現衰退，但另一方面，除了保誠人壽外，2023年起富邦人壽、法巴人壽陸續搶進分紅保單市場，帶動傳統型壽險銷售，讓整體傳統型保單新契約保費收入仍呈雙位數正成長動能。

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投資型保單方面，壽險公會觀察，部分壽險業者在商品策略上有停售一些投資型年金商品，以致投資型年金險新契約保費收入呈現衰退，另投資型保單新制2023年7月1日起上路，新制效應墊高2023年前7月投資型保單新契約保費收入，也導致今年前7月投資型保單新契約保費收入不敵去年同期。

展望下半年業績，壽險業者認為，投資型保單買氣受投資市場牽動，但下半年將迎2大變數，包括美國總統大選、中東情勢緊張等，投資型保單銷售相對面臨挑戰，另一方面，受惠美國降息在即，下半年利變型保單買氣可望增溫，加上有壽險業者持續推動分紅保單銷售，有助下半年傳統型保單新契約保費收入表現。（編輯：楊凱翔）1130816

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