中光電報捷 獲國防部軍用商規無人機標案3037架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北21日電）面板背光模組廠中光電旗下子公司中光電智能機器人公司參與國防部微型無人機、監偵型無人機量產購案評選，確定得標微型1485架、監偵型1552架，兩案共3037架。

中光電智能機器人公司（CiRC）表示，投入智能無人機核心技術開發與製造將近10年，本次得標微型無人機、監偵型無人機，為本次軍用商規6款無人機購案中採購數量最多的得標廠商，充分展現自主研發實力和在地產製優勢。

中光電智能機器人說明，得標無人機產品具備人工智慧（AI）目獲與追隨、AI隨點隨追、可見光與熱影像融合、通訊抗干擾等創新技術，並支援ATAK與指管輔助的整合能力，可因應作戰環境變化，自主快速反應，持續執行飛行偵蒐任務，展現強韌不對稱戰力。

在量產產製部分，中光電智能機器人指出，已有量產銷美的實績，今年初在竹南廠完成量產線擴建，導入智慧工廠製造管理系統，即時掌握生產產能與品質控管，持續進行全球客戶量產交貨。同時也規劃完善的客服與維保服務體系，讓本案交貨與維運管理達到海、陸軍客戶的需求。

自軍用商規無人機建案以來，中光電智能機器人皆積極參與。2022年底以無人機關鍵技術研發能力，獲選為經濟部正式公告9家優選廠商名單之一。2023年2月除獲得經濟部軍用商規無人機研發補助，致力發展關鍵組件系統產品，並協同國內合作夥伴，共同打造無人機本土供應鏈外，並與國防部完成軍用商規「微型」與「監偵型」無人機的原型機簽約，進行小批量生產交機。

中光電智能機器人說明，2023年9月通過兩款原型機軍方履約測試。今年5月投標國防部微型無人機、監偵型無人機量產購案，皆一次即順利通過陸軍與海軍的樣機驗測，成功取得合格廠商資格。

近日國防部召開評選審查會議，最終確定由中光電智能機器人得標微型與監偵型無人機兩款購案。（編輯：張良知）1130821