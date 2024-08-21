望隼保守看待雙11檔期 未來重點布局美國市場

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（中央社記者何秀玲台北21日電）隱形眼鏡廠望隼今天舉辦法人說明會，總經理石安指出，上半年稼動率約75%，影響毛利率，營收占比最大的中國市場整體經濟未復甦，客戶還在去化618檔期庫存，保守看待雙11檔期；另外，未來1至2年將跨出亞洲，重點布局美國市場。

從市場營收占比來看，望隼今年上半年中國市場占比60%最大，其次為日本市場占36%，台灣市場占4%。

石安提到，去年下半年因市場熱度高，兩岸產能全數稼動，毛利率超過40%；今年上半年因新貨產線沒全滿，稼動率約75%，加上針對專案客戶給予年度折扣價，導致上半年毛利率不如去年同期。

他預估，今年下半年稼動率可逾80%，毛利率應會與上半年差不多，今年底會再擴增1條產線，預計在明年使用。

中國市場方面，今年上半年較去年同期業績成長50%，不過中國經濟目前尚未復甦，客戶還在去化618電商檔期庫存；對於下半年雙11檔期，客戶預估相對保守，不過望隼的矽水膠白片將出貨，估9月開始提高出貨量，今年電商雙11檔期保守估計微幅成長。

因浙江溫州醫學大學附屬眼視光醫院預計打造眼視光產業鏈，望隼今年8月7日公告，董事會決議設立薩摩亞子公司間接與上海衛康光學眼鏡公司合資設立大陸孫公司浙江視康優創，與上海衛康提早設立研發點，聚焦近視控制的研發與臨床，為未來發展重點項目。

此外，望隼短期主力產品以二代藍光與矽水膠推到各個市場，中期希望跨出亞洲，以美國市場為主；長期發展將發展近視管控產品。石安向中央社表示，未來1至2年間重要布局將在美國，以矽水膠產品為主，輔以運動型隱形眼鏡，具體切入市場的方案研擬中。（編輯：張良知）1130821