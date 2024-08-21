新漢智能發表工廠AI戰情室助理 需求看到明年

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（中央社記者吳家豪台北21日電）工業電腦廠新漢集團子公司新漢智能今天在台北國際自動化工業大展發表工廠管理生成式人工智慧（AI）戰情室助理，新漢智能總經理林弘洲說，已有3到4家客戶導入，包含食品零售商等，從現在到明年將出現迫切性的需求。

新漢智能開發的NEXCOM企業戰情室GPT系統，將工廠端的資料庫轉變成可直覺查詢的專屬知識庫，支援文字、表格、多元圖表的呈現方式，協助企業管理人員產出即時管理儀表板及報表，縮短人力工時，並協助企業提高生產效率。

除了AI戰情室之外，新漢智能也首度展示與正崴合作的曲面瑕疵檢測機器人，以及第2代無人自走車（AMR）。林弘洲指出，曲面檢測可以運用在高爾夫球頭及充電樁生產；新漢AMR零件自製率達7成以上，售價可以與中國廠商競爭。

林弘洲強調，新漢智能不會生產機器人直接與客戶競爭，而是提供所有需要的技術，以機器人大腦控制器為主，目前以國外市場洽談較積極。

新漢集團董事長林茂昌表示，新漢集團提供具備開放標準的控制器和機器人關節零組件，目前機器手臂一年需求約60萬支，人形機器人需求上看數千萬台，未來可能發展出機器狗或機器貓，只要走向開放標準，產業分工合作，機器人市場「起飛看得見，潛力非常巨大」。

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另外，機器AI視覺技術供應商所羅門在自動化展上，展示在擴增實境（AR）、AI和多種機器人系統的先進視覺整合。其中一項應用是透過聊天機器人ChatGPT下指令給機器人，讓機器人或自走車自主完成巡邏檢查，連10公尺以外的物件，例如工業錶頭的指針數據，都可立即辨識，協助降低人員走動時間並提高巡檢準確性。

所羅門董事長陳政隆表示，在許多前線作業中，人的雙手靈巧性目前仍遠優於機器人，並非所有事情都用自動化解決才最有效率。然而，人類可能會犯錯，導致工安問題或工廠生產力下降，透過AI和AR的整合技術，現在可以將作業人員錯誤降至最低，並提升效率。（編輯：楊凱翔）1130821