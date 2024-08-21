手術進針AI算路徑 國科會創新館開幕5大專案計畫吸睛

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（中央社記者張璦台北21日電）國科會智慧機械科技創新館今天開幕，展出5項專案計畫、22個計畫團隊的亮點成果，包含發展智慧製造及半導體先進製程資安實測場域等，藉業界大型展覽展出研發成果，促進學界與業界媒合，加速將學界研發成果推廣至產業應用。

國科會今天表示，機械被譽為「工業之母」，是帶動其他產業發展的重要基礎，國科會以學界優勢研發能量及國研院系統化技術研發平台，共同推動智慧機械專案計畫，結合人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據（Big Data）等先進資通訊技術，並導入資安防護、節能淨零，促進「AI產業化、產業AI化」，同時建構符合產業需求的智慧機械創新生態圈，打造台灣成為智慧科技島。

在8月21至24日舉辦的「台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」中，國科會設置了「國科會智慧機械科技創新館」，並於今天舉辦開幕式，展出5項專案計畫、22個計畫團隊的亮點成果，藉業界大型展覽展出研發成果，促進學界與業界交流媒合，加速將學界研發成果推廣至產業應用。

國科會指出，本次展出國科會規劃推動的5項智慧機械相關專案計畫，包含智慧微塵感測器技術研發、人機協作機器人技術開發與系統整合、虛實加工技術開發與智能化系統整合、次世代智慧製造關鍵技術研發，與發展智慧製造及半導體先進製程資安實測場域等，共22個計畫團隊參展。

國科會說明，將從智慧機械上游的感測器元件，中游的工具機控制器，到下游的虛實加工技術開發、機器人、智慧化系統整合與次世代智慧製造關鍵技術應用，勾勒出智慧機械產業上、中、下游技術脈絡。

國科會表示，成果中有許多亮點，比如台大生物機電系教授顏炳郎團隊，透過生成式AI結合醫師臨床經驗，於術前協助醫師規劃安全進針路徑，建立進針決策模型，使手術機器人具有適應性自主決策的能力，降低醫師手術困難度，提高手術安全性。

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國科會指出，產業面臨激烈國際競爭，唯有透過產學研緊密合作，發揮學界豐沛的創新研發能量，將學界研發成果導入產業應用，同時培育高階科研人才，以提高業界的自主研發能量，藉此帶動百工百業發展。

國科會表示，本次聯展充分展現學界科技創新研發、國研院平台技術加值服務以及工程科技推展中心產學媒合等力量，加速學界研發成果落實產業應用，共同建構智慧機械創新生態圈，促進產業升級轉型，提升國家競爭力。（編輯：楊凱翔）1130821