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數發部攜地方推智慧政府 竹縣民眾申請幼兒園更便利

2024/8/22 17:49
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（中央社記者蘇思云台北22日電）數發部今天表示，攜手地方政府已協助完成83項數位為民服務項目，例如新竹縣政府推出「公立暨非營利幼兒園招生」線上申辦服務就是成功案例之一，家長線上查詢招生名額，可用簡訊快速得知抽籤結果，有效減少臨櫃申請的時間。

數發部今天發布新聞稿表示，透過數位服務提升政府效能，為民眾帶來實質便利。

數發部指出，自2021年起啟動「服務型智慧政府2.0推動計畫」，計畫重點之一是協助地方政府推動以資料為核心的數位服務，像是台南市政府推出大型車輛通行證一站式線上申請服務，解決民眾原本必須分別向不同局處申請的困擾。

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此外，南投縣、彰化縣、屏東縣也分別跟進推出一站式線上申辦服務，介接數發部MyData平台，提供民眾線上申請社會住宅、學生獎助學金、長者津貼、幼兒入園登記與報到等各項業務，免去民眾須親自臨櫃辦理程序，全面提升智慧政府服務品質。

數發部持續舉辦地方數位建設觀摩活動，邀地方政府官員彼此學習與交流，借鏡成功案例促進彼此合作之外，每年也辦理地方資訊主管聯席會，分享新興技術應用，經由相互交流，促進推動智慧政府目標。（編輯：張若瑤）1130822

#南投縣
#新竹縣政府
#數發部
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