中石化4筆高雄土地全數標脫 總金額達76.17億元
（中央社記者曾仁凱台北22日電）中石化搶搭台積電高雄設廠熱潮，加速土地資產活化，委託戴德梁行辦理高雄楠梓、亞灣共4筆土地標售案，今天全數順利標脫，總計標金達新台幣76.17億元。中石化公告，預計處分利益約25.6億元。
中石化因為舊廠留下的土地，成為高雄亞灣區大地主，近年積極展開資產活化。中石化今天表示，隨台積電設廠高雄楠梓，宣布加碼增建第3座奈米廠，加上台商大舉回流、外商挺進等市場機遇，中石化透過活化國內土地資產，希望能為公司及投資人帶來最大化收益。
中石化今天標售4筆高雄土地，全數標脫。根據公告，今天標脫的土地包括2塊在前鎮區經貿段，其中1塊面積約2341.34坪，以20.6599億元售予華友聯開發公司；另一塊面積約2269.01坪，以18.8366億元售予隆大建設。
另外，前鎮區憲德段土地含建照約454.93坪，以8.2億元出售，交易相對人待簽約時公布；楠梓區惠民段土地約3795.81坪，以總價28.4686億元售予遠雄建設。合計4塊土地總標金達76.17億元。
中石化表示，本次標售結果，4宗土地全數標脫，共計吸引12標封參與投標；其中，楠梓第82期重劃區及亞灣70期重劃區土地，競爭尤其激烈，可見高雄市政府近年力拚產業轉型升級已現成果，今年上半年高雄市招商金額居全台之冠。
除土地標售，中石化也持續推動石化本業與土地開發雙主軸發展策略。在石化本業方面，中石化以頭份廠為轉型基地，2023年底已將該廠的己內醯胺（CPL）產線除役，將資源轉投入高值化產品及綠色轉型。
中石化頭份廠第1期精細化工廠去年已落成試產，瞄準高值化產品；原本規劃接著進行2期廠建置，但綜合考量市場狀況及投資效益，6月董事會決議喊卡，擬在1期廠的既有基礎上，增加新能源、光學材料、電子化產品及綠色環保等領域產品，以發揮資本效益。
中石化也規劃能源轉型策略，包含燃氣發電機組，建置完成可自用或躉售；中石化透露，內部也在探討朝氫能發展的可能性。（編輯：張良知）1130822
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