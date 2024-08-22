本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新新併宣布啟動 每1股新光金普通股換0.6022台新金
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

中石化4筆高雄土地全數標脫 總金額達76.17億元

2024/8/22 20:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北22日電）中石化搶搭台積電高雄設廠熱潮，加速土地資產活化，委託戴德梁行辦理高雄楠梓、亞灣共4筆土地標售案，今天全數順利標脫，總計標金達新台幣76.17億元。中石化公告，預計處分利益約25.6億元。

中石化因為舊廠留下的土地，成為高雄亞灣區大地主，近年積極展開資產活化。中石化今天表示，隨台積電設廠高雄楠梓，宣布加碼增建第3座奈米廠，加上台商大舉回流、外商挺進等市場機遇，中石化透過活化國內土地資產，希望能為公司及投資人帶來最大化收益。

中石化今天標售4筆高雄土地，全數標脫。根據公告，今天標脫的土地包括2塊在前鎮區經貿段，其中1塊面積約2341.34坪，以20.6599億元售予華友聯開發公司；另一塊面積約2269.01坪，以18.8366億元售予隆大建設。

另外，前鎮區憲德段土地含建照約454.93坪，以8.2億元出售，交易相對人待簽約時公布；楠梓區惠民段土地約3795.81坪，以總價28.4686億元售予遠雄建設。合計4塊土地總標金達76.17億元。

中石化表示，本次標售結果，4宗土地全數標脫，共計吸引12標封參與投標；其中，楠梓第82期重劃區及亞灣70期重劃區土地，競爭尤其激烈，可見高雄市政府近年力拚產業轉型升級已現成果，今年上半年高雄市招商金額居全台之冠。

除土地標售，中石化也持續推動石化本業與土地開發雙主軸發展策略。在石化本業方面，中石化以頭份廠為轉型基地，2023年底已將該廠的己內醯胺（CPL）產線除役，將資源轉投入高值化產品及綠色轉型。

中石化頭份廠第1期精細化工廠去年已落成試產，瞄準高值化產品；原本規劃接著進行2期廠建置，但綜合考量市場狀況及投資效益，6月董事會決議喊卡，擬在1期廠的既有基礎上，增加新能源、光學材料、電子化產品及綠色環保等領域產品，以發揮資本效益。

中石化也規劃能源轉型策略，包含燃氣發電機組，建置完成可自用或躉售；中石化透露，內部也在探討朝氫能發展的可能性。（編輯：張良知）1130822

#亞灣
#楠梓
#台積電
#高雄市
#戴德梁行
戴德梁行
環亞大樓千億都更案 估凱基人壽可分配價值近45億元房市熱示警 顏炳立：年輕人過度樂觀
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
吳誠文：擬循類台積模式 打造台灣雲端服務系統公司
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：