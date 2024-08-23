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土銀總經理張志堅上任 提強化數位轉型等3經營策略

2024/8/23 21:51
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（中央社記者張璦台北23日電）土銀總經理張志堅今天正式上任，提出未來3大經營策略，包括強化數位化轉型、積極推動永續發展，以及培育跨領域人才。土銀董事長何英明表示，盼以張志堅過去在台灣企銀的授信專長，讓土銀成為中小企業堅實夥伴，擴大土建融以外的授信基礎。

台灣土地銀行總經理張志堅交接暨宣誓就職典禮今天舉行，由土銀董事長何英明主持監誓，期許張志堅運用過去徵授信及國際融資等專業經驗，為土地銀行打造經營績效亮眼及貫徹永續ESG願景。

土銀指出，張志堅畢業於國立台灣科技大學企業管理系碩士，歷任台灣企銀分行經理、授信管理部經理、徵信部經理、副總經理、總經理及代理董事長等職務，且協助台灣企銀數位轉型，更締造連2年獲利創新高紀錄，不僅資歷完整且具備良好實績。

何英明致詞時指出，期盼以張志堅過去在台灣企銀的授信專長，讓土銀成為中小企業最堅實的夥伴，擴大土建融以外的授信基礎，並擴展到全方位授信及維持良好資產品質。

張志堅致詞時則提出未來3大面向的經營策略，包括強化數位化轉型、積極推動永續發展，及培育跨領域人才。

在數位化轉型部分，張志堅指出，將全面提升資訊基礎設施、整合效能、強化資安及作業風險控管，另全力推動金融科技創新，加強數位金融發展力道，滿足新世代客戶需求，建構金融常在的社會願景。

永續發展方面，張志堅表示，在何英明帶領下，土銀已成功推動ESG多項措施，連6年獲金管會的公平待客的績優評核及連續15年拿下教育部「體育推手獎」，未來將從減碳、去碳指引著手，積極響應國家2050淨零排放政策，擴大永續金融效益。

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提及育才策略，張志堅指出，隨著近年全球金融環境瞬息萬變，超高齡社會及少子化趨勢，人才需求已轉向跨領域類型，土銀不僅要延攬多功能型人才，更要提供多元學習資源及發展機會，培育現任不同世代行員適才適性發展，將員工塑造為土銀的核心資本。

張志堅也期許，在土銀優良傳統的基礎上，與全體人員共同努力，以今年經營主軸「綠金領航，雙翅展翼，永續共榮」，運用綠色金融為導航圖，以雙翅膀（企金、個金及財管業務）平衡獲利動能，建立土銀、社會、環境永續共榮的生態圈。（編輯：楊蘭軒）1130823

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