土銀加薪4% 何英明盼今年獲利續創高、開拓綠能授信

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（中央社記者張璦台北3日電）土銀去年稅前盈餘新台幣187.29億元、創新高，今年確定調薪4%，董事長何英明今天在新春團拜致詞時表示，展望新年，期許在獲利、資產品質、員工福利3大面向，再創佳績，並繼續開拓綠能授信、政策性貸款等業務。

今天是金蛇年新春開工日，土地銀行舉辦新春團拜儀式，由何英明、總經理張志堅偕同各單位主管視訊連線至各營業單位，勉勵員工強化綠色金融與永續經營，在新的一年再創佳績。

土銀透過新聞稿指出，何英明致詞時表示，土銀民國113年創下稅前盈餘187.29億元歷史新高紀錄，展望新的一年，盼在獲利、資產品質及員工福利3大領域，續創佳績。

同時，何英明指出，期盼土銀繼續開拓綠能授信、政策性貸款及實踐企業社會責任，發揮公股銀行「取之於社會、用之於社會」使命。

土銀進一步指出，土銀113年不僅稅前盈餘成功達到法定預算目標，在政策性貸款及聯貸案均取得重大突破，尤其是連結ESG永續指標的聯貸案件量成長近1倍。

資產品質方面，土銀表示，除嚴守央行房市管控規範，更慎選信用良好、區位優質的客戶，截至113年底，逾放比僅0.09%，與台灣銀行並列公股行庫最低，且備抵呆帳覆蓋率達到1887.08%，居公股行庫之冠，具穩健經營實力。

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至於海外布局，土銀指出，在澳洲布里斯本的新設分行已於今年1月開業，土銀海外據點推升至9個，逐步建立多元獲利引擎、布局全球、開拓國際市場。

此外，土銀今年確定調薪4%，以113年下半年招考職缺為例，新進行員（5職等）起薪從3萬8230元，提高至3萬9755元；調薪4%為土銀全體員工回溯至今年元旦適用，後續將補發近月薪資差額。（編輯：楊凱翔）1140203