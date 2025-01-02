土建融逾期未動工餘額 土銀：1年大減逾860億元

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（中央社記者張璦台北2日電）立委今天關切土建融逾期未動工改善情況，土銀指出，土銀逾18個月未動工的購地貸款餘額（不含都更危老）已由民國112年底的新台幣1130億元，減降到113年11月底的266億元，1年來減降超過860億元，未來將繼續改善、督促借款人。

立法院財政委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關財政部主管台灣土地銀行、財政部印刷廠、台灣菸酒公司預算營業部分，財政部長莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。

央行規定，向銀行申請購地貸款的建商必須在18個月內動工興建。民進黨立委王世堅質詢時關切，土銀授信餘額中，逾18個月未動工的購地貸款餘額有無減降。

根據土銀統計，截至112年底，逾18個月未動工的購地貸款餘額（不含都更危老）達1130億元。與會的土銀董事長何英明指出，到113年11月底止，這部分餘額已降到266億元。

何英明進一步說明，先前土銀逾18個月未動工的購地貸款餘額之所以偏高，是因為有COVID-19疫情、缺工缺料等原因影響，導致借款人動工時程延宕，上述因素緩解後，建商陸續開始動工，使逾限未動工的餘額快速減降，之後也會依照立委指示，繼續努力改善。

土銀先前針對逾期未動工案件，利率加半碼，按比例收回貸款本金5%，近期重新檢討措施，去年11月起新申請的土建融案件，若18個月未動工，利率加1碼，每申請展延1年，收回貸款本金1成。

此外，民進黨立委賴惠員質詢時關切公股銀對融資租賃業授信的管理，以及如何避免資金繞道進入房地產市場。

莊翠雲表示，金管會去年底已提出4道防線，包含各銀行授信給融資租賃業，要追蹤資金流向、融資用途，如果涉及不動產業，就要遵守央行對不動產貸款的規定，且要計入銀行內部風險控管的放款總量管制。

莊翠雲指出，不管是公股或民營銀行都要遵守相關規定，財政部基於對公股銀行的股權管理，也會要求公股行庫一定要遵守央行、金管會的規定。（編輯：林家嫻）1140102