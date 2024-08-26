富威電力推深度節能方案 盼助企業省電4至5成

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（中央社記者潘智義台北26日電）森崴能源子公司能源技術服務事業富威電力今天表示，推出為大中小企業量身訂作的節能專案，盼全面性協助企業和國家，達到40至50%的節電效益。

行政院會日前通過經濟部透過「深度節能推動計畫」，提升能源使用效率，預計4年投入新台幣353億元，促進節電206億度、帶動節能投資3266億元。

富威電力指出，多數傳產或中小企業的冰機、空壓機、鍋爐或製程生產等設備，使用超過30年還不肯換新，就算有政府的補助，經常因為投資的成本效益與年限不明，企業投資意願不高，延宕能源技術服務推動的進度，也折損國家減碳排的成效。

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富威電力表示，透過理論值推估，若企業全面引進專案提高電力使用效率，預計到2028年節電效益可達2.5GW，相當於核三廠整體電力。從汰換老舊設備如冰機、馬達改成節能電器，大概可以省下5%的電，明年底應可產出1GW到1.2GW的節電效益。

富威電力說明，深度節能服務，從照明、空調、空壓到電力能源管理，乃至製程系統等多方面規劃，並建立可視覺化的能源管理系統，可望替企業創造40至50%的節電效率，幫助企業節能、減碳、降耗、增效，省下大筆電費。（編輯：楊蘭軒）1130826