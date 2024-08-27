六都加新竹新建案待售率排行 竹北市僅17%最難買到房

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（中央社記者何秀玲台北27日電）數字科技旗下591新建案統計六都加新竹縣市的新案銷售狀況，待售率前10低的行政區，最低為新竹縣竹北市，總銷戶數逾3000戶，卻僅有600戶待售量，待售率為17%，平均每10戶裡只有不到2戶在賣，也就是越難買到房子。

591新建案指出，近期央行近期陸續邀請34家國銀總經理座談，籲請業者自主管理不動產貸款總量，未來民眾想在這些地區購置新房，除了得向銀行搶「錢」，還得與別人一同搶「房」，提高買房難度。

591新建案統計的六都包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市的行政區，加上新竹縣市的行政區新案銷售，待售率越低，意味著越難買到房。

以待售率最低前3名來看，最低為新竹縣的竹北市，僅17.3%、其次為台中市西屯區17.7%、第3為新北市板橋區18%。

591新建案分析，待售量反映一地賣壓高低。以新竹縣竹北市來看，賣壓低關鍵就在於高鐵等精華區域內，地主惜售使業者無地可買，就是建商轉向外圍開發，導致整體推案進入真空期，即便當地民眾口袋深，不一定有機會能買到新房。

台中市西屯區為待售率第2名，即便新案單價高達6字頭，但由於建商大打總價戰，在水湳、七期等一級戰區內，30坪以下房型比重大增，讓許多看中蛋黃區門牌的購屋族積極出手。

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新北市板橋區為待售率第3名，因挾著蛋黃區優勢，即便均價已達7字頭，每每有新案公開時買方仍是絡繹不絕。

近期銀行自主調控不動產放款水位，引發關注，591表示，資金短缺對房市一定會有衝擊，以接下來產品買氣來看，新成屋及中古屋在簽約後，立即得面臨申貸問題，假如已購客自備款不足或自身信用瑕疵，在未來銀行放款將更為謹慎下，輕則多跑幾家銀行、重則面臨解約賠償都有可能，可說是首當其衝的族群。（編輯：潘羿菁）1130827