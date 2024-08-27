漢田生技預計9月下旬上櫃 今年營收獲利拚新高

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（中央社記者何秀玲台北27日電）液劑軟袋保健食品龍頭代工廠漢田生技預計9月下旬上櫃掛牌，美容保健品牌軒郁為主要客戶之一。漢田生技董事長李雨霖今天表示，隨著各品牌大廠逐步將玻璃瓶改為鋁箔軟包裝，有望衝刺業績，今年營收與獲利有機會挑戰歷史新高。

漢田生技今天舉辦媒體交流會。以財務來看，漢田生技2023年營收為新台幣6.25億元，年增106.65%，稅後純益為1.48億元，每股純益（EPS）為7.66元。今年上半年營收為3.96億元，年增60.5%，稅後純益8184.4萬元，年增60.4%，EPS為3.24元。

漢田生技今年前7月累計營收為4.74億元，年增56.2%；目前營業地區，台灣市場占比高達9成以上。

漢田生技目前主要經營項目為液劑、晶凍保健食品的研發、ODM及OEM代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝的一站式代工服務，另也從事保健食品原料開發，除了原有的員林廠之外，今年溪湖總廠也已啟用。

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漢田生技主要代工大客戶軒郁，其今年主力品牌邀請韓星擔任產品代言人，產品銷售衝高，也讓漢田業績受惠；近期還有多家知名健康飲品洽談代工。

李雨霖表示，近期加速外銷市場開發，目前已拓展香港、馬來西亞、新加坡、泰國及中國大陸客戶，且隨著國內外知名保健食品品牌大廠，陸續推出液劑機能性飲品，並將其產品擴展至海外市場，新客戶、新產品及新銷售區域的擴展下，將為漢田生技挹注成長動能。（編輯：楊蘭軒）1130827