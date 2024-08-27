提升關務效率 財部：AI貨品歸屬稅則查詢9/25上線

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（中央社記者羅元駿台北27日電）響應行政院行動創新AI內閣政策，財政部關務署今天表示，為推動關務領域人工智慧應用，並提升行政效能與服務品質，「AI貨品歸屬稅則查詢系統」將於9月25日上線。

財政部關務署今天召開例行記者會，副署長陳世鋒預告AI貨品歸屬稅則查詢服務將在9月25日上線。

關務署指出，現行業者和民眾要查詢稅則稅率主要利用關港貿單一窗口「稅則稅率綜合查詢作業（GC411）」，透過輸入中英文貨名等資料進行查詢，但要100%全文檢索，且輸入字詞必須符合稅則本貨名才能查得資料。

關務署表示，即將上線的AI貨品歸屬稅則查詢系統是以龐大的歷史報單、稅則本、稅則疑義及預審等資料訓練AI模型學習貨物分類知識，由模型推薦出最適的進出口貨品歸屬6碼稅則號別。

關務署以貨名洋芋片為例，因貨名全文未定義於稅則本，無法以「稅則稅率綜合查詢作業」查詢，而透過「AI貨品歸屬稅則查詢系統」則可取得第19章或20章稅則號別，顯示具有輔助查詢稅則稅率的實質效益。

關務署進一步說明，AI貨品歸屬稅則查詢系統提供2種使用介面，除「AI建議」功能外，也提供「互動問答」，引導使用者逐步選擇貨名關鍵特徵，經由漸進式問答，縮小範圍至最適6碼稅則號別。

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此外，關務署指出，AI貨品歸屬稅則查詢服務現行提供6碼稅則號別，未來將持續精進至8碼稅則號別，並延伸相關AI技術，運用AI視覺語言模型，自動識別貨物圖像或商品截圖資訊，以簡化貨物特徵描述的輸入過程。

關務署補充，此系統源於2021年的雲世代智慧海關計畫，建置時內部試行上線，一開始訓練有困難，透過不斷實驗與訓練保持正確性，目前準確率已達86%以上。（編輯：楊凱翔）1130827