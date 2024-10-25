全球市場需求疲弱 9月製造業測驗點連4降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北25日電）台經院今天公布9月製造業、服務業、營建業測驗點全數走跌。台經院表示，全球市場需求動能疲弱，9月製造業營業氣候測驗點連4個月下跌，不過主要國家貨幣政策轉鬆，製造業廠商未來展望相較8月有所好轉。

台經院今天公布9月製造業營業氣候測驗點為94.82點，月減1.73點，連續第4個月下跌；服務業營業氣候測驗點為91.43點，月減4.77點，連續第3個月下跌；營建業營業氣候測驗點為101.21點，月降6.22點，也呈連續第3個月下跌。

台經院表示，全球製造業復甦力道仍顯疲軟，不過隨著美國與歐洲央行步入降息循環，有助消費及投資動能回升。中國近期推出多項經濟支持政策，短期內應可提振金融市場信心，不過，刺激政策能否奏效仍待觀察。

國內製造業方面，台經院表示，全球市場需求動能疲弱，加上受到低價進口鋼品及海外化學品產能開出影響，影響傳統產業9月出口與生產表現，令製造業廠商對當月景氣看法轉差，不過隨著主要國家貨幣政策由緊轉鬆，有助激勵海外需求，讓製造業廠商對未來半年景氣看法較8月調查相比轉好。

台經院指出，服務業方面，隨著暑假和民俗月的消費高峰結束，導致零售業與餐旅業對當月景氣看法轉差，不過，受惠於休閒娛樂、體育賽事和藝文活動的密集舉辦吸引人潮，加上批發業者持續擴展門市，內需表現穩健，有助於零售批發業者看好未來半年景氣。

營建業方面，台經院指出，政府持續推進公共工程計畫，生技製藥業者積極建設新生產線，帶動廠辦及土木工程需求增加，加上政府延長關鍵原物料的稅負減徵措施，有助於減輕營建成本壓力，讓9月營造業景氣有所好轉。

展望未來，台經院提醒，營建成本仍高，加上未來房市前景的不確定性，不動產開發商的開工意願也較為保守，削弱房屋建築工程需求，預計營造業前景轉為持平看待。

台經院觀察，國內主要仲介9月房市交易量大幅衰退，顯示房貸緊縮已開始影響房市交易，加上央行祭出新打炒房措施進一步收緊市場資金，短期內房貸條件將不如以往，導致不動產業看壞當月景氣表現；短期內受限於政策調控、銀行端對於房貸資金緊縮，都不利於未來半年房市的表現。（編輯：潘羿菁）1131025